FC Porto empresta Nanu ao Santa Clara até ao final da época

Nanu vai jogar no Santa Clara por empréstimo do FC Porto, apurou. O acordo é válido até ao final da presente temporada.O lateral direito, de 28 anos, tem contrato com o FC Porto até 2025 e, no último ano esteve ao serviço do FC Dallas, da MLS, que não acionou a opção de compra, fixada nos dois milhões de euros, que ficou acordada no contrato de empréstimo.Desde que terminou esse empréstimo, Nanu tem treinado com a equipa B do FC Porto.