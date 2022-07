FC Porto entrega recurso e providência cautelar no caso dos coletes azuis

O FC Porto entregou recurso e providência cautelar do caso dos coletes azuis. O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu a 19 de julho pela pena de interdição de 2 jogos ao Estádio do Dragão depois dos acontecimentos de 11 de fevereiro no clássico entre FC Porto e Sporting, jogo da 22.ª jornada do último campeonato, decisão que é agora contestado pelos dragões. Além do castigo, a SAD portista foi condenada ao pagamento e 25.245 euros de multa.O megaprocesso foi taxativo sobre a atuação dos responsáveis dos azuis e brancos, condenando João Paulo Sousa, coordenador de segurança, a uma multa de 1.530 euros, assim como Ricardo Carvalho e Carlos Carvalho, diretor de campo e diretor de segurança portistas, respetivamente, a sanções de 918 euros cada.O CD aplicou uma suspensão de 75 dias a três "elemento de apoio às ações promocionais da FC Porto SAD", conhecidos como coletes azuis, multando cada um dos visados em 3.060 euros.A infração disciplinar em causa é identificada como "agressões" e foi cometida por Manuel Silva (colete azul n.º 02), Cláudio Filipe Nova (colete azul n.º 05) e Carlos Elias (colete azul n.º 03).Matheus Reis, defesa do Sporting que também tinha sido constituído arguido neste processo, acabou absolvido.