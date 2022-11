FC Porto enumera conquistas de Sérgio Conceição e atira: «A folha de serviços impecável que não lhe perdoam. Mais respeito»

Depois de ter criticado, via Twitter para a comunicação social, a expulsão de Sérgio Conceição no jogo com o Mafra, o FC Porto voltou a tecer críticas ao cartão vermelho mostrado ao seu treinador nesta partida da Taça de Portugal. Numa publicação em várias redes sociais, os dragões enumeram os vários títulos, recordes e conquistas do técnico, ao mesmo tempo que pedem "mais respeito".





Qual é a importância de Sérgio Conceição no futebol português? pic.twitter.com/ZaWYoAf2XC — FC Porto (@FCPorto) November 9, 2022

"Qual é a importância de Sérgio Conceição no futebol português? Treinador mais titulado da história do FC Porto, a par de Artur Jorge (8): 3 Campeonatos, 2 Taças de Portugal, 3 Supertaças, tricampeão português como jogador e treinador, três vezes melhor Treinador da Liga, campeão italiano e duplo vencedor da Taça de Itália. Vencedor da Taça das Taças, das Supertaças Europeia e italiana, 56 internacionalizações pela seleção das quinas, técnico recordista de jornadas consecutivas sem perder (58), segundo português com mais vitórias na Champions (20 em 40 jogos), atrás de Mourinho (81 em 151). Dois recordes de pontos na Liga Portuguesa (91 e 88). É esta folha de serviços impecável que não perdoam ao Sérgio Conceição. Mais respeito, mais seriedade, menos folclore", dispararam os portistas.Recorde-se que Sérgio Conceição foi expulso na segunda parte do encontro em Mafra, depois de pontapear uma bola que se encontrava fora das quatro linhas. A indignação portista levou a que nenhum jogador ou elemento da equipa técnica comentasse a partida depois do apito final.