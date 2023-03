FC Porto esclarece acesso dos adeptos do Inter ao Dragão

O FC Porto esclareceu, através de um comunicado, o acesso dos adeptos do Inter Milão ao Estádio do Dragão, reiterando que, à "exceção dos lugares destinados aos adeptos visitantes e remetidos ao clube visitante para venda", os ingressos para os restantes sectores "são exclusivos aos adeptos do FC Porto"."Nesse sentido, por razões de segurança, não será permitido acesso ao recinto desportivo por parte de adeptos do clube visitante que sejam portadores de ingressos que não tenham sido adquiridos diretamente junto do Football Club Internazionale Milano", pode ler-se.Refira-se que, já esta tarde, o Comando Metropolitano do Porto da PSP emitiu um comunicado a dar instruções sobre a operação de segurança para um jogo que considera de "risco elevado". "O Comando Metropolitano do Porto da PSP, para o evento desportivo em questão vai implementar um policiamento adaptado às circunstâncias, integrando diferentes valências deste Comando das quais se destacam efetivos das Divisões Policiais, Carros Patrulha, Pelotões Operacionais, Equipas de Intervenção Rápida, Equipas da Divisão de Trânsito, a Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI), Divisão de Investigação Criminal e da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia", refere a nota enviada às redações.A PSP apela a que os adeptos que vão deslocar-se ao Dragão para assistir à partida o façam com a devida antecedência para evitar filas e consequentes complicações no acesso às bancadas, sendo que as portas do recinto portista vão abrir-se às 18h30. O FC Porto-Inter Milão arranca às 20 horas.