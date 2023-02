FC Porto esclarece lesões de Fábio Cardoso e Evanilson

São sete os jogadores do FC Porto em tratamento às respetivas lesões no primeiro ensaio direcionado para o clássico de Alvalade, marcado para domingo, frente ao Sporting e referente à 20.ª jornada da Liga Bwin.De acordo com o boletim clínico divulgado esta quinta-feira pelo FC Porto, Fábio Cardoso está a contas com uma lesão muscular no gémeo esquerdo e Evanilson com uma lesão muscular na coxa esquerda.Esses dois mais recentes pacientes do departamento médico portista juntaram-se, em tratamento, a Meixedo, Wendell, Eustáquio, Otávio e Veron.Os azuis e brancos voltam a treinar amanhã, novamente no Olival, a partir das 10.30 horas.