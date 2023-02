FC Porto esclarece lesões de Uribe e Galeno

O FC Porto regressou aos treinos na manhã desta terça-feira e, no final da sessão, através do boletim clínico, esclareceu as lesões de Uribe e Galeno.De acordo com a informação prestada, o colombiano e o luso-brasileiro estão ambos a contas com microrroturas no adutor esquerdo e, por isso, fizeram tratamento.Uribe e Galeno, recorde-se, lesionaram-se no clássico com o Sporting e, agora, não devem constituir opção no sábado, frente ao Rio Ave, em jogo da 21.ª jornada da Liga Bwin.Com as lesões desta dupla são agora oito os jogadores do FC Porto aos cuidados do departamento médico. Uribe e Galeno juntaram-se a Meixedo, Wendell, Fábio Cardoso, Otávio, Veron e Evanilson. Todos eles fizeram tratamento às respetivas lesões, sendo que Otávio continua no Brasil a recuperar com Eduardo Santos.