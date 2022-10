FC Porto esclarece natureza da lesão de Pepe

Pepe foi a principal novidade entre os ausentes no regresso aos trabalhos da equipa principal dos dragões para dar início à preparação para o embate com o Portimonense, agendado para as 18 horas deste sábado.

De acordo com a nota publicada no site oficial do clube, o experiente defesa-central, de 39 anos, contraiu "uma entorse no joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral interno" e ficará afastado dos relvados por tempo indeterminado.