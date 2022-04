FC Porto esgotou os 3.250 bilhetes para o clássico na Luz em poucas horas

O FC Porto esgotou, em poucas horas, os 3.250 bilhetes a que teve direito para o clássico com o Benfica, no Estádio da Luz, da 33.ª e penúltima jornada da Liga Bwin, marcado para o próximo dia 7 de maio.Os ingressos começaram a ser vendidos às 10 horas desta quinta-feira na Loja do Associado, no Estádio do Dragão, e ao início da tarde, ainda com muita gente nas filas, o FC Porto comunicou que já tinha vendido os ingressos todos.Note-se que alguns associados portistas com Bilhete de Época passaram a noite junto à Loja do Associado para assegurarem uma entrada para o clássico na Luz.