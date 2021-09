FC Porto está livre do Fair Play Financeiro da UEFA

Abre-se uma nova era na realidade do FC Porto, que não é mais do que um regresso à normalidade. Segundo confirmou Record junto de fonte oficial, os dragões estão livres do Fair Play Financeiro da UEFA, o que acontece pela primeira vez desde que Sérgio Conceição chegou ao comando técnico, ou seja, desde 2017.





Posto isto, a SAD já não está obrigada a vender mais do que o que compra. No entanto, deverá ser necessário avançar com a venda de um jogador na janela de transferências de janeiro, mas isso acontece apenas face à necessidade de salvaguardar a liquidez.Ao nosso jornal, a mesma fonte explicou ainda que os azuis e brancos estão "a cumprir" com as suas obrigações "junto do Novo Banco e todas as outras entidades". Isto a propósito da notícia divulgada este sábado que coloca os azuis e brancos na lista negra do Novo Banco