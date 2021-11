FC Porto estabelece parceria com a Binance

O FC Porto anunciou hoje que estabeleceu uma parceria com a Binance, o principal fornecedor mundial de ecossistema de blockchain e infraestrutura de criptomoedas, acordo que fará nascer o Porto Fan Token, projetando o clube para uma área financeira em franco desenvolvimento.De acordo com a notícia publicada no site do FC Porto, "O Porto Fan Token ("PORTO") irá permitir aos adeptos usufruir de formas inéditas e revolucionárias de interagir com o clube e mostrar o seu apoio, seja com experiências incríveis junto da equipa, participação em votações relacionadas com decisões a tomar pelo clube ou colecionando fan badges".Neste primeiro ano de contrato, a Binance vai estar visível nas costas da camisola do equipamento do FC Porto, passando nos quatro anos seguintes a fazer-se notar na manga esquerda.Em declarações ao site do clube, Pinto da Costa congratulou-se com esta parceria. "É mais uma parceria que estabelecemos, no sentido de acompanharmos a evolução do mundo atual, de potenciarmos ativos digitais, e, acima de tudo, estar mais perto dos nossos adeptos e dos seus interesses. Este é um acordo que valoriza o FC Porto e o parceiro, que é algo que procuramos em cada parceria que fazemos, e também no dia a dia do nosso trabalho. Quem se junta ao FC Porto sabe que se está a associar a um clube que quer ser primeiro em tudo", revelou o presidente dos dragões.