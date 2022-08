FC Porto explica que tem o mesmo número de títulos oficiais do Benfica

Site da FPF Site da FPF

Para o FC Porto, o resultado dos títulos, no confronto direto com o Benfica, encontra-se de momento em 82-82. A narrativa foi defendida por Francisco J. Marques no programa 'Universo Porto da Bancada', no Porto Canal, esta terça-feira. O diretor de informação e comunicação dos azuis e brancos comparou a Supertaça ganha pelas águias em 1980 ao "Torneio do Guadiana ou ao Torneio Cidade do Porto", apresentando a prova que corrobora a sua tese.Ainda no âmbito dessa contabilidade dos títulos de FC Porto e Benfica, Francisco J. Marques questionou a inclusão da tal Supertaça de 1980 no palmarés do Benfica - além da de 1979 que foi ganha pelo Boavista -, tendo em conta que as duas edições são descritas pela Federação Portuguesa de Futebol no seu próprio site oficial como "provas oficiosas"."Tantas vezes se disse com naturalidade que se tratava de competição oficial que isso nunca foi discutido. Não pode ser contabilizada [a Supertaça de 1980]. Toda a Imprensa, acho que não é por má fé, utiliza essa contagem e acha que o Benfica tem 83 títulos porque atribuiu uma oitava Supertaça e são sete. Há uns anos houve situação parecida com a Taça Latina, que diziam ser uma competição oficial. E ai de alguém que dissesse o contrário. Isso durou até que a própria FIFA e UEFA esclareceram que não tinha nada de oficial. Era particular. Portanto, o FC Porto e o Benfica têm 82 títulos", concluiu Francisco J. Marques.