FC Porto expressa pesar pela morte de Rui Nabeiro e destaca reconhecimento da importância do desporto

O FC Porto emitiu uma nota de pesar pela morte de Rui Nabeiro. O empresário morreu este domingo aos 91 anos.''O FC Porto recebeu com consternação a notícia da morte de Rui Nabeiro, fundador do grupo Delta, que é há vários anos parceiro do clube.Empresário visionário, Rui Nabeiro distinguiu-se pela capacidade de contribuir ativamente para o desenvolvimento de um território numa região esquecida de Portugal, pela consciência social e, também, pelo reconhecimento da importância do desporto na vida das comunidades.À família enlutada, o FC Porto apresenta as mais sentidas condolências.''