FC Porto fala em "ano agridoce" com "clean sheet": «Terminado com chave de ouro»

O FC Porto fez este sábado o balanço de 2021 que ontem terminou sublinhando ter-se tratado de um "ano agridoce", terminado com "chave de ouro" com as duas vitórias frente ao Benfica."2021 foi um ano agridoce para a equipa principal do FC Porto. Os Dragões venceram 39 dos 59 jogos disputados no ano civil que ontem terminou e estiveram em plano de destaque a nível internacional ao chegarem aos quartos de final da Liga dos Campeões após eliminarem a Juventus. A única equipa fora das cinco principais ligas europeias a chegar a esta fase da prova milionária foi eliminada pelo campeão europeu Chelsea, mas não sem antes provocar a única derrota dos "Blues" na competição. No campeonato, 2021 foi ano de "clean sheet" para os portistas, que não perderam um único embate – a última derrota foi em Paços de Ferreira à sexta jornada da época passada –, tendo, no entanto, terminado 2020/2021 no segundo lugar da tabela classificativa, com 80 pontos, e chegado às meias-finais da Taça da Liga e da Taça de Portugal. Na primeira metade de 2021/22, os portistas venceram 18 dos 26 jogos disputados e são líderes do campeonato com 44 pontos. O ano foi terminado com chave de ouro com as duas vitórias frente ao Benfica, a contar para a Taça de Portugal e para o campeonato nacional", pode ler-se na newsletter 'Dragões Diário".