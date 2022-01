FC Porto fala em "remontada histórica" e aponta os "diversos motivos" para os 3 pontos "especiais"

O FC Porto venceu ontem o Estoril por 3-2 e fala hoje, na sua newsletter diária, numa "remontada histórica"."Um dia à Porto, com vitórias em todos os jogos, teve como momento mais alto uma remontada épica no Estoril. [Se acha o adjetivo exagerado, recorde que esta foi apenas a segunda vez na história que o FC Porto acabou por vencer um jogo fora de casa em que perdia por 2-0 ao intervalo. A primeira aconteceu em 1976, no Estádio da Luz.] Ao intervalo, o FC Porto perdia por 2-0 na Amoreira, ao minuto 84 ainda perdia por 2-1, mas em cima dos 90 já estava a vencer por 3-2. Envolvido nos três golos azuis e brancos, o regressado Luis Díaz marcou o segundo, esteve na origem do primeiro - de Taremi - e assistiu para o terceiro - de Francisco Conceição", pode ler-se no 'Dragões Diário'.E prosseguem: "Estes três pontos foram especiais por diversos motivos, desde logo porque significaram que a equipa se isolou na liderança do campeonato, com três pontos de vantagem sobre o Sporting, e terminou invicta a primeira volta da liga. Mas também porque se tratou de uma vitória alcançada em circunstâncias difíceis, frente a um Estoril que é forte e que já roubou pontos a um candidato ao título, e com um FC Porto bem mais desfalcado do que o adversário - um facto que nem o circo alimentado pela imprensa de Lisboa na última semana poderá iludir".