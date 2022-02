FC Porto fala em 'série policial' e enumera jogos do Sporting 'marcados por incidentes diversos'

Uma história com muitos episódios pic.twitter.com/NWZoPJcyQo — FC Porto (@FCPorto) February 13, 2022

O FC Porto voltou esta segunda-feira a visar o Sporting na sua newsletter diária. Sob o título "Para os mais esquecidos", os dragões voltam a aludir ao "Sporting de Lisboa" e enumeram os jogos dos leões que "ficaram marcados por incidentes diversos"."Vizela, Lumiar, Leiria, novamente Lumiar e só depois no Estádio do Dragão. Onde foi um, foram todos: em menos de um mês contam-se com os dedos de uma mão os jogos do Sporting de Lisboa que ficaram marcados por incidentes diversos. Tudo começou com a provocação de Nuno Santos aos adeptos vizelenses, uma semana antes de a frustração da derrota caseira diante do SC Braga ter feito com que Ricardo Horta acabasse atingido no rosto por uma garrafa. Dias depois, no dérbi da Segunda Circular da Taça da Liga, o pacifista Nuno Santos foi apanhado pelas câmaras a insultar a mãe de um atleta adversário numa cena que terá servido de rastilho para a troca de mimos entre Hugo Viana e Luisão dentro do túnel", pode ler-se no 'Dragões Diário'.E prosseguem: "A 6 de fevereiro, na receção ao Famalicão, os jogadores do Sporting de Lisboa não gostaram de ver assinalado o segundo penálti contra na Liga e travaram-se de razões com os profissionais famalicenses. Enquanto isso, nas bancadas, ia-se cantando o nome do FC Porto e contribuindo para o peditório do Conselho de Disciplina. O quinto e último (até ver) episódio desta série policial ainda está fresco na memória de todos e culminou com o triste espetáculo do sr. Frederico Varandas no Auditório José Maria Pedroto".