FC Porto favorito para os dois clássicos com o Benfica em casa de apostas

FC Porto e Benfica vão disputar dois clássicos num espaço de uma semana - esta quinta-feira para a Taça de Portugal e dia 30 a contar para a Liga Bwin - e os dragões partem como favoritos para os dois encontros, segundo a 'Solverde.pt'.Para a partida de amanhã, a contar para os 'oitavos' da prova rainha, a equipa de Sérgio Conceição parte com 47% de probabilidade de vencer (odd 2.15), enquanto os encarnados somam 32% de probabilidade de levar a melhor no Dragão (odd 3.15). O empate no tempo regulamentar é o resultado mais improvável com 29%, num jogo onde se espera que ambas as equipas marquem, segundo as probabilidades apontadas pelo referido site.O FC Porto repete o favoritismo no encontro de dia 30. Os dragões colhem os mesmos 47% de probabilidade de triunfar (odd 2.15), ao passo que as águias somam 31% de probabilidades de vencer. Quanto ao empate no final do encontro, as probabilidades fixam-se nos 30% (odd 3.30), num jogo em que se volta a esperar que as duas equipas marquem.O site de apostas dá ainda conta de que o FC Porto é a equipa com maior probabilidade de vencer o campeonato português com 50% (odd 2.00), seguido do Sporting com 36% de hipóteses de revalidar o título nacional (odd 2.75). O Benfica surge logo a seguir com 26% das probabilidades de conquistar a Liga Bwin esta época.