FC Porto fecha preparação para o jogo em Guimarães com três nomes no boletim clínico

O FC Porto encerrou, este sábado, a preparação para o jogo com o Vitória, em Guimarães, da 29.ª jornada da Liga Bwin. Manafá e Uribe, em tratamento, e Bruno Costa, em treino condicionado, estiveram à margem do restante grupo de trabalho e não vão constituir opção para os azuis e brancos neste domingo.Quem também ficará de fora dos convocados é o avançado da equipa B, Gonçalo Borges, ele que esta semana não realizou qualquer treino com a equipa principal.O FC Porto avança no Minho sem qualquer jogador castigado, apesar de ter João Mário, tal como o lesionado Bruno Costa, em risco de exclusão.