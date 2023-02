FC Porto fecha primeiro semestre com prejuízo superior a 9 milhões de euros

A SAD do FC Porto apresentou um resultado negativo de cerca de 9,891 milhões de euros no primeiro semestre, de acordo com o Relatório e Contas enviado esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).No documento, os dragões deram conta de um resultado líquido consolidado negativo de 9,891 milhões de euros no primeiro semestre de 2022/23, um valor ligeiramente melhor do que obtido no mesmo período em 2021/22, que na altura foi de 10,329 milhões de euros negativos.O FC Porto informou ainda que os "proveitos operacionais excluindo passes cresceram 12 M€, sobretudo pelas provas da UEFA, mesmo não incluindo prémio de chegada aos oitavos da Champions", enquanto que os "custos operacionais excluindo passes aumentaram 17,4 M€, incluindo-se prémios por acesso à Champions 2022/23 como campeões nacionais entre outros objetivos desportivos".Além disso, houve ainda uma redução do passivo no valor de 48,7 milhões de euros, "essencialmente devido à diminuição do valor global dos empréstimos bancários".