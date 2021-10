FC Porto-Feirense da Taça de Portugal já tem data e hora

O jogo entre o FC Porto e o Feirense, referente à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, vai realizar-se no dia 20 de novembro (sábado), às 20.15 horas, no Estádio do Dragão.





A data e hora ficou desse duelo ficou definida esta sexta-feira. Para os dragões, este jogo surge depois da paragem dos campeonatos, devido ao calendário das seleções, e antes da visita a Liverpool (24 de novembro, às 20 horas), da 5.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.