FC Porto fez segundo treino da pré-época e com apenas uma baixa

Segundo dia da pré-temporada do FC Porto, com a equipa de Sérgio Conceição a ter realizado o segundo treino com bola durante a tarde e já depois de uma manhã ainda dedicada a nova ronda de exames médicos e de avaliações físicas.A única baixa continua a ser a de Wilson Manafá, ele que, segundo informam os dragões, fez tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado. Domingo é dia de folga para os campeões nacionais, que retomam os trabalhos de pré-época na segunda-feira.