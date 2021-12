«FC Porto foi esmagado por culpa própria. Não teve corpo e cabeça»

O FC Porto foi derrotado pelo At. Madrid no Dragão (1-3), resultado pesado para os azuis e brancos que, apesar de terem sido melhores na partida até ao golo dos espanhóis, falhou o objetivo dos oitavos de final. Numa segunda parte em que Taremi teve mais que uma oportunidade para colocar os dragões na frente, uma bola parada acabou por fazer cair a estratégia portista, que nunca mais se encontrou. As expulsões e as muitas confusões nos bancos apenas ajudaram o At. Madrid, que soube gerir a vantagem com a experiência dos seus jogadores. Com este resultado e a vitória do Liverpool em Milão, o FC Porto fica em terceiro lugar do Grupo B e vai agora jogar o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Record ouviu conhecidos adeptos do FC Porto a propósito deste jogo





Nuno Encarnação, gestor: "O FC Porto não teve corpo e cabeça para passar este derradeiro desafio. Foi esmagado por culpa própria. Marcar quatro golos em seis jogos neste grupo da Champions, é morte certa. Conceição tem muito para refletir à frente. Assim não dá..."

Jaime Magalhães, ex-jogador: "Nesta fase não se pode falhar e o FC Porto falhou. Teve o pássaro na mão e deixou-o fugir. Pecámos na finalização, não tivemos sorte e quando assim é, contra equipas destas, não há nada a fazer. Agora há que continuar a lutar pelo melhor na Liga Europa."

José Neto, professor universitário: "O FC Porto tinha tudo para conseguir uma noite épica de estrelas, mas acabou no escuro da desilusão. Não se pode desperdiçar as oportunidades criadas. A equipa perdeu o equilíbrio emocional depois do primeiro golo do Atlético Madrid."