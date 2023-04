FC Porto ganhou nova vida também nas casas de apostas

Há duas semanas tudo parecia decidido. O Benfica liderava com 10 pontos de avanço para o FC Porto e, a oito jornadas do final, já muitos viam as rondas finais como uma formalidade. Só que no futebol tudo muda num ápice e, com duas derrotas, os encarnados viram a sua vantagem cair para 4 pontos. Isso não só abalou com as perspetivas de título encarnado, como também motivou uma transformação total na tendência das apostas para o título.Segundo dados da Betano - recolhidos entre 1 de julho e 20 de abril -, até ao clássico da Luz a maior parte das apostas para o título tinham sido colocadas no Benfica, algo que mudou assim que se ouviu o apito final nesse jogo. A partir daí, a maior parte dos apostadores começou a colocar as suas fichas no título dos dragões.De resto, também as próprias odds foram alteradas de forma significativa, ainda que, mesmo assim, o Benfica se mantenha como amplo favorito. Na semana do clássico as odds eram de 1.04 para o Benfica e 12.50 para o FC Porto; esta semana passou para 1.20 e 4.20, respetivamente.