FC Porto garante a venda dos últimos 700 bilhetes visitantes para Alvalade

Na sequência do comunicado emitido na manhã desta quarta-feira pela claque Super Dragões, a propósito da venda de bilhetes para o clássico de sábado (20.30 horas), em Alvalade, entre Sporting e FC Porto, Record sabe que as autoridades competentes recuaram e serão os azuis e brancos a vender os cerca de 700 ingressos destinados aos visitantes que ainda restam.





Essa informação foi confirmada ao nosso jornal por Fernando Madureira, líder da principal claque portista, que nos explicou ainda que esses ingressos em falta "também só podem ser adquiridos por detentores do Cartão do Adepto". Os cerca de 550 que já compraram bilhetes através da Blueticket "não serão ressarcidos da comissão de 6%" que acresce 2,29 euros aos 31 euros do preço de cada ingresso."O processo de venda pela Blueticket não tem lógica. Praticamente só nós aderimos ao Cartão do Adepto, somos quase dois mil, e em vez de nos facilitarem a vida, só nos dificultam", lamentou Fernando Madureira.Assim, será o FC Porto a estabelecer o critério de venda, sendo que o mesmo será divulgado ainda esta quarta-feira.