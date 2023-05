FC Porto garante entrada direta na Champions

Com o empate do Sp. Braga em casa do Boavista , o FC Porto garantiu a entrada direta na edição da próxima temporada da Liga dos Campeões. Os dragões, que jogam esta noite diante do Famalicão, ainda estão na corrida pelo título, mas sabem desde já que, na pior das hipóteses, ficarão na 2.ª posição. Tudo porque, com os seus 79 pontos, os portistas ficam a uma distância inalcançável do Sp. Braga, que passa a ter 75.