Com a goleada ( 7-0 ) ao Portimonense, o FC Porto garantiu que acabará num dos primeiros dois lugares da Liga Bwin, ou seja, já tem o acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/23. Neste momento, os dragões têm 82 pontos, mais 18 do que o terceiro classificado, o Benfica (menos um jogo). Ou seja, mesmo que as águias vençam amanhã, diminuindo para 15, os 12 pontos que ficarão em disputa ditam que os portistas nunca poderão cair abaixo do segundo lugar.O triunfo do FC Porto também afastou, matematicamente, o Benfica do título, dada a diferença pontual acima referida. Os encarnados procuram ainda chegar ao segundo lugar, na posse do Sporting - mais 9 pontos que o rival lisboeta.