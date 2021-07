FC Porto garante legalidade na transferência de Militão e no negócio com a Altice

O FC Porto reagiu através de comunicado à notícia avançada pela 'Sábado' sobre uma alegada investigação ao negócio feito com a Altice e à transferência que levou Éder Militão para o Real Madrid. De acordo com a nota emitada pelos dragões, "nunca a FC Porto SAD e o seu Conselho de Administração foram interpelados, ouvidos ou interrogados em qualquer tipo de inquérito ou diligência judicial sobre qualquer das duas matérias referidas, ambas devidamente documentadas com a transparência exigida".





"A transferência do atleta Éder Militão foi um negócio formalizado documentalmente - constando do respetivo dossier documental as intermediações contratadas -, registado nas instâncias desportivas internacionais, auditado por revisores externos e Conselho Fiscal e devidamente comunicado à CMVM", pode ler-se relativamente ao negócio com o Real Madrid.Já sobre o acordo com a Altice em 2015, que garantiu ao FC Porto "uma receita de cerca de 457 milhões de euros em 10 anos", ficou a garantia de que não foi paga qualquer verba a intermediários. "Não tendo o FC Porto celebrado qualquer contrato de intermediação e/ou pago qualquer quantia a este título, foi também devidamente formalizado documentalmente, auditado pelos revisores externos e Conselho Fiscal e devidamente comunicado à CMVM", referiram os dragões.