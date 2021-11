O FC Porto já aplicou a vacina da gripe ao plantel mas, segundo fonte oficial dos dragões assegurou a, ainda não avançou para o reforço da inoculação anti-Covid.Esse passo apenas deverá ser dado na próximas semanas e não era essencial para a deslocação a Inglaterra, no sentido de defrontar o Liverpool para a Liga dos Campeões.A diretora-geral de saúde, Graça Freitas, voltou a frisar ao início da tarde, na CMTV, que a segunda dose da Janssen, a que na altura foi dada aos portistas, sendo de apenas uma toma, será aplicada a todos os escalões etários.Não se confirma, assim, segundo a mesma fonte oficial, a notícia que publicámos e que dava conta de que já tinha sido feito um reforço anti-Covid aos jogadores. Note-se que o grupo portista realizou a administração da vacina da Janssen a 12 de julho, na altura no âmbito do protocolo estabelecido pela Liga Portugal com as autoridades de saúde para esse efeito.