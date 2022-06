FC Porto garantiu a renovação de um histórico

O FC Porto garantiu a renovação de um jogador com história no clube. Trata-se de Silvestre Varela, extremo, de 37 anos, que vai continuar ao serviço da equipa B na próxima época.O antigo internacional português, que no tempo em que vestiu a camisola da equipa principal do FC Porto venceu três campeonatos e uma Liga Europa, entre outros troféus, mostrou-se satisfeito por poder continuar a ajudar os mais jovens do clube na formação secundária."Estou muito feliz por continuar mais um ano naquela que é a minha casa. É bom sentir que o clube continua a confiar em mim e, como sempre, vou dar tudo em todos os momentos para ajudar e contribuir para as metas da equipa. Espero que, com a minha experiência, possa contribuir para formar um grupo mais forte. Continuar a trabalhar com o mister Folha é ótimo e serei mais um no balneário a lutar para vencermos cada desafio que teremos pela frente", referiu Varela, em declarações ao site do FC Porto.