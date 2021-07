FC Porto goleia Anadia já com Grujic em cena

O FC Porto realizou mais um jogo-treino, esta terça-feira, desta feita frente ao Anadia. O encontro terminou com uma goleada da formação azul e branca, por 6-0.





Os golos do FC Porto foram apontados por Evanilson (19m e 52m), Sérgio Oliveira (24m), Fábio Vieira (43m e 81m) e Toni Martínez (61m).A grande novidade deste ensaio foi a presença do reforço Grujic, que até já foi titular. Sérgio Conceição, de resto, utilizou os seguintes jogadores: Cláudio Ramos, Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, Marcano, Zaidu, Marko Grujic, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Romário Baró, Evanilson, Fernando Andrade, Francisco Meixedo, Nanu, Pepe, Diogo Leite, Wilson Manafá, Vítor Ferreira, Bruno Costa, Otávio, Francisco Conceição, Toni Martínez e Mehdi Taremi.Diogo Costa, Tomás Esteves, Carraça, Mbemba, Loum Rodrigo Valente, Pepê e João Mário ficaram de fora desta partida, pese embora não haja "ocorrências a registar no boletim clínico portista".De referir que este foi o penúltimo treino antes da viagem rumo ao Algarve, onde a equipa portista irá estagiar. A partida está agendada para a tarde desta quarta-feira, sendo que antes o plantel realiza um treino, da parte da manhã.