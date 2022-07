FC Porto goleou o Arouca em jogo-treino à porta fechada no Olival

O FC Porto goleou o Arouca, esta quarta-feira, num jogo-treino à porta fechada no Olival. Mateus Uribe, Bruno Costa, Toni Martínez, Galeno e Danny Loader marcaram os golos da vitória portista. Segundo nos foi possível apurar, ao intervalo os campeões nacionais já venciam por 2-0. O Arouca marcou o tento de honra no último lance do ensaio, por Bruno Marques.De início, pelos azuis e brancos, jogaram Diogo Costa, Rodrigo Conceição, João Marcelo, David Carmo, Zaidu, Mateus Uribe, Eustaquio, Bruno Costa, Gonçalo Borges, Evanilson, Mehdi Taremi. Mais tarde, foram ainda a jogo Cláudio Ramos, João Mário, Pepe, Fábio Cardoso, Wendell, Marko Grujic, Danny Loader, Galeno, Otávio, Toni Martínez, Pepê, Vasco Sousa e Bernardo Folha.Toni Martínez foi o jogador que mais se destacou, juntando duas assistências ao golo que apontou. Gonçalo Borges e Otávio também assistiram colegas nos tentos dos portistas. O primeiro, de Mateus Uribe, surge na sequência de um pontapé de canto, com David Carmo a ganhar a segunda bola, que sobrou para o colombiano disparar certeiro."Os restantes atletas realizaram trabalho específico", informou o FC Porto. Esta tarde há nova sessão de treino para os azuis e brancos, enquanto o Arouca, que ainda não pôde contar com Vitinho e Oriol Busquets, vai defrontar o Feirense.