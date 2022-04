FC Porto iguala recorde de jogos seguidos sem perder no campeonato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com o triunfo caseiro ( 3-0 ) diante do Santa Clara, o FC Porto chegou aos 56 jogos consecutivos sem perder para o campeonato português, igualando o recorde da competição, que pertencia até hoje, de forma isolada, ao Benfica: as águias alcançaram este registo na década de 70 (entre 1976 e 1978), sob o comando de John Mortimore.A formação orientada por Sérgio Conceição foi derrotada pela última vez na Liga a 30 de outubro de 2020, em Paços de Ferreira (3-2). Desde então, o FC Porto somou 45 vitórias e 11 empates.