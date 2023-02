FC Porto informa que Wendell sofreu entorse no tornozelo direito frente ao Vizela

O futebolista Wendell contraiu este domingo uma entorse no tornozelo direito durante a vitória do FC Porto sobre o Vizela (2-0), da 19.ª jornada da I Liga, anunciaram os campeões nacionais, que visitam o Sporting na próxima ronda.A cumprir a 16.ª partida consecutiva a titular pelos dragões, o defesa esquerdo brasileiro ficou estendido no relvado à passagem dos 55 minutos, quando tentou cruzar para a área minhota, saindo mesmo de maca, enquanto era substituído pelo nigeriano Zaidu, aos 59. Wendell, de 29 anos, engrossa, assim, o boletim clínico do FC Porto, no qual já estavam Francisco Meixedo, o canadiano Stephen Eustáquio, Otávio e o brasileiro Gabriel Veron.

Os dragões voltam ao trabalho na segunda-feira, às 10:30, no Olival, para começarem a preparação da visita ao Académico de Viseu, da II Liga, em duelo dos quartos de final da Taça de Portugal, previsto para quarta-feira, às 20:45, no Estádio do Fontelo, em Viseu.

O FC Porto segurou hoje a vice-liderança da I Liga, ao lograr a quarta vitória consecutiva na prova na receção ao Vizela, por 2-0, com golos do brasileiro Pepê, aos 41 minutos, e do iraniano Mehdi Taremi, aos 86, em partida disputada no Estádio do Dragão, no Porto.

A formação comandada por Sérgio Conceição, que esteve novamente ausente do banco por castigo, soma 45 pontos, oito abaixo do líder Benfica, que tem mais um jogo, e dois acima do Sporting de Braga, terceiro colocado, antes de visitar o Sporting na 20.ª ronda.