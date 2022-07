FC Porto informa sobre a venda de bilhetes para a Supertaça frente ao Tondela

O FC Porto anunciou esta terça-feira os critérios para a venda dos bilhetes a que tem direito para a Supertaça, frente ao Tondela, marcada para dia 30 deste mês de julho, no Estádio Municipal de Aveiro, com o pontapé de saída a dar-se pelas 20.45 horas.Assim sendo, os ingressos para essa partida estarão disponíveis em três categorias, cada uma delas referentes a um valor, e outras tantas fases de venda. A primeira arranca já esta sexta-feira e é exclusiva a detentores de lugar anual, em que cada cartão de sócio dá direito à compra de um bilhete e cada pessoa poderá apresentar no máximo dois cartões com lugar anual. O processo repete-se no sábado.Domingo e segunda-feira, a venda será alargada a todos os associados do FC Porto, mantendo-se as mesmas regras no que ao número de bilhetes por pessoa diz respeito. Por fim, os ingressos que restarem serão colocados à disposição do público em geral na próxima terça-feira.De resto, os ingressos de categoria 3 terão o preço unitário de cinco euros, os de categoria 2 sobem para os 10 euros e os de categoria 1 custam 20 euros.