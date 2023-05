FC Porto inicia operação Casa Pia com um nome no boletim clínico

Cumprido um dia de folga, o plantel do FC Porto iniciou na manhã desta quarta-feira a preparação para a receção ao Casa Pia, agendada para domingo. João Mário mantém-se limitado a tratamento e continua a ser o único cliente do departamento médico.Fora do duelo com os gansos estão Marcano e Otávio, ambos a cumprirem castigo depois de terem visto em Arouca o nono e o quinto cartão amarelo, respetivamente.Os dragões voltam aos treinos no Olival na manhã desta quinta-feira (10h30).