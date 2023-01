FC Porto inicia preparação da Allianz Cup com três nomes no boletim clínico

Cerca de 12 horas após o triunfo sobre o Vitória, em Guimarães, com um golo solitário de João Mário,o FC Porto voltou aos trabalhos no Olival, na manhã deste domingo, iniciando a preparação para o jogo com o Ac. Viseu, referente às meias finais da Allianz Cup.De acordo com a informação divulgada pelos dragões no final do apronto, Meixedo, Zaidu e Evanilson voltaram a evoluir à margem dos restantes colegas de equipa. Enquanto o guarda-redes e o avançado fizeram tratamento às respetivas lesões, o lateral treinou condicionado, ele que já tinha sido convocado para a Guimarães, tendo, no entanto, ficado de fora da ficha de jogo.Tendo em vista o duelo com o Ac. Viseu, marcado para quarta-feira (19.45 horas), no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, o FC Porto volta a treinar na manhã desta segunda-feira, novamento no Olival.