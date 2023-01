FC Porto inicia preparação do clássico com o Sporting e com três baixas

Depois de carimbada a vitória sobre o Ac. Viseu por 3-0 e o consequente acesso à final da Allianz Cup, o FC Porto voltou esta manhã aos treinos para iniciar a preparação do embate com o Sporting.Sérgio Conceição não contou com três jogadores, que se encontram a realizar tratamento, de acordo com a informação fornecida pelos azuis e brancos no site oficial: falamos de Meixedo, Grujic e Evanilson.Os dragões realizam nova sessão esta sexta-feira de manhã e, às 12 horas, decorrerá a conferência de imprensa de antevisão da final da Allianz Cup. O jogo com o Sporting, às 19 horas deste sábado, decidirá o vencedor da competição.