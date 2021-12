FC Porto inicia preparação para o clássico com três nomes no boletim clínico

Poucas horas depois da goleada em Vizela (0-4), o FC Porto deu, na manhã desta segunda-feira, início à preparação para o clássico da Taça de Portugal, frente ao Benfica. A sessão de trabalho contou com três elementos no boletim clínico: Pepe, Marcano e Marko Grujic.Os dois centrais, aparentemente, estão mais atrasados na recuperação, visto que Pepe fez apenas tratamento e Marcano tratamento e trabalho de ginásio. Quanto a Grujic, fez treino condicionado e, segundo disse Vítor Bruno no pós-jogo em Vizela, deverá integrar em breve os trabalhos sem limitações.Os dragões voltam a treinar esta terça-feira, pelas 10h30, de novo no Olival.