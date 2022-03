FC Porto iniciou preparação para o jogo frente ao Lyon apenas com Manafá ausente

Na sequência do triunfo sobre o P. Ferreira, o FC Porto voltou aos treinos esta segunda-feira, iniciando a preparação para o duelo frente ao Lyon, quarta-feira, da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa.Manafá, em tratamento à sua lesão, foi o único ausente desta sessão de trabalho, sendo que fora dos planos para a partida com os franceses, no Dragão, está outro lateral: o brasileiro Wendell cumprirá o último de três jogos de castigo que lhe foram aplicados pela UEFA, devido à expulsão frente ao Atlético Madrid, na derradeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.Presente nos trabalhos da equipa principal continua Gonçalo Borges, avançado da equipa B.O FC Porto volta a treinar amanhã, novamente no Olival, fechando a preparação do jogo com o Lyon. No final do apronto, Sérgio Conceição e um jogador apresentam-se perante os jornalistas para fazerem a antevisão desse encontro.