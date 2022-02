Na reta final do mercado, o FC Porto inscreveu um guarda-redes para a equipa B. Trata-se de Roko Runje, jovem de 20 anos que jogava no Cibalia, clube da 2.ª Liga da Croácia.Neste caso dá-se a particularidade de Roko ser filho de Vedran Runje, treinador de guarda-redes da equipa principal do FC Porto, ele que também foi guardião.Na equipa B dos dragões, Roko Runje, que fez o início da sua formação no Hajduk Split, vai enfrentar a concorrência de Ricardo Silva e Ivan Cardoso.