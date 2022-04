Fogo de artifício, "coisas que dão vontade de rir" e dança de Pepe: farpas do FC Porto ao Sporting

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FC Porto (@fcporto)

O FC Porto reagiu esta quinta-feira com alguma ironiana conferência de imprensa de antevisão ao clássico disputado hoje no Estádio do Dragão e que terminou com o apuramento dos dragões para a final da Taça de Portugal depois dos triunfos por 2-1 e 1-0 primeira e segunda mão, respetivamente, da eliminatória."Coisas que nos dão vontade de rir: pensar que estamos na final do Jamor", pode ler-se na mais recente publicação na página oficial do FC Porto no Instagram, onde Sérgio Conceição surge sorridente após o apito final.Esta foi uma de várias farpas do FC Porto ao rival através das redes sociais. Os portistas recordaram também o fogo de artifício lançado à noite junto ao hotel onde a comitiva estava instalada, antes da 1.ª mão, e publicaram também um vídeo de Pepe a 'dar baile'.