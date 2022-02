Este penálti não foi repetido porque há uma recente recomendação do International Board que permite que os jogadores do Sporting de Lisboa, e só esses, entrem na área sem qualquer problema. Parece que no próximo até vão fazer barreira. pic.twitter.com/u9tbBWgUbj — FC Porto Media (@MediaPorto) February 6, 2022

O FC Porto, através da sua conta dedicada à imprensa, deixou críticas à atuação do árbitro do Sporting-Famalicão , por conta do penálti a favor do conjunto visitante, marcado em cima do apito para o intervalo. Tudo porque no momento do disparo de Banza há pelo menos um jogador do leão totalmente dentro da área."Este penálti não foi repetido porque há uma recente recomendação do International Board que permite que os jogadores do Sporting de Lisboa, e só esses, entrem na área sem qualquer problema. Parece que no próximo até vão fazer barreira", podia ler-se no tweet dos dragões.