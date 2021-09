FC Porto já divulgou lesão que obrigou Pepe a pedir substituição frente ao Atletico Madrid

Na ressaca do empate com o Atlético, em Madrid, em jogo da 1.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, o FC Porto voltou aos treinos no Olival na tarde desta quinta-feira.





Após a sessão, que foi ligeira para os mais utilizados na véspera, os azuis e brancos revelaram o boletim clínico, referindo a lesão que obrigou Pepe a pedir a substituição na segunda parte da partida no Wanda Metropolitano. O defesa-central e capitão de equipa está a contas com um edema muscular na perna esquerda.Quem acabou por escapar ileso, apesar de ter terminado a partida com visíveis dificuldades físicas foi Jesús Corona, já que o outro nome no boletim clínico é o do guarda-redes Agustin Marchesín, que continua a fazer tratamento e trabalho de ginásio.Tendo em visto a receção de domingo ao Moreirense, o FC Porto volta aos trabalhos na manhã desta sexta-feira.