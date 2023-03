FC Porto já emitiu pedido para consultar processo que acusa César Boaventura

Francisco J. Marques revelou, esta terça-feira, no Porto Canal, que o FC Porto emitiu, hoje, um pedido "para consultar o processo" relativo à decisão do Tribunal de Instrução Criminal em levar a julgamento o empresário de futebol César Boaventura no âmbito do processo 'Operação Malapata' nos "exatos termos da acusação" do Ministério Público."O FC Porto já requereu a consulta do processo. Após análise, serão tomadas decisões por parte do nosso departamento jurídico e, a seu tempo, depois de avaliar o que é possível fazer-se em relação ao facto de o Benfica ter sido ilibado, o FC Porto dirá alguma coisa", afirmou o diretor de comunicação dos dragões, já depois de ter lamentado o silêncio do Sporting perante este caso."Quem também sai mal visto em todo este processo é o Sporting, tantas vezes vítima destas falcatruas e manteve-se num silêncio inaceitável", disparou Marques."Não é surpresa para ninguém que César Boaventura seja acusado de corrupção desportiva. Há muito que se falava que era uma das pessoas que intermediava a influência sobre jogadores em alguns jogos do Benfica. Agora, veio a acusação que parece estar suportada nos testemunhos de alguns jogadores. Tudo isto deixa-o em muitos maus lençóis e ao Benfica também, apesar de o Benfica ter sido ilibado por causa da questão da responsabilidade das pessoas coletivas. Segundo a procuradora, se César Boaventura fosse funcionário do Benfica seria diferente, mas isso parece-me estranho. Pelo menos, para já, o Benfica escapa à acusação, mas não escapa ao julgamento público e à vergonha, porque todos sabemos que César Boaventura não andava a fazer isto porque lhe passou uma coisa pela cabeça e decidiu ajudar o Benfica e subornar jogadores", prosseguiu J. Marques, que pede que seja feita justiça também no âmbito desportivo."Estamos perante alguém que suborna jogadores para perderem com o Benfica, a justiça desportiva terá que agir de alguma maneira. Sendo verdade, como parece ser, tem de agir com um castigo bastante severo", sugeriu para, depois, rematar depois: "Conhecer-se isto é dar mais mérito e valor ao trabalho de Pinto da Costa, Sérgio Conceição e dos nossos jogadores… Não lutamos só contra adversários, também lutamos contra estas vigarices."