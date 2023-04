FC Porto já está em Lisboa e com os jogadores em dúvida na comitiva: conheça a lista completa

O FC Porto chegou a Lisboa quando passavam poucos minutos das 20.30 desta sexta-feira e, na comitiva, Sérgio Conceição levou os cinco elementos que têm vindo a realizar tratamento nos últimos dias, adensando a dúvida se podem ou não recuperar para o clássico frente ao Benfica.Diogo Costa, Pepe, João Mário, Zaidu e Evanilson foram chamados pelo treinador, que, durante a manhã, já havia feito um ponto de situação sobre as possibilidades de cada um dele ir a jogo na sexta-feira. "Vamos até à última. O Diogo Costa parece-me bem melhor e o Pepe também. O Evanilson não sabemos mesmo, temos de esperar umas horas. João Mário com alguma dificuldade, Zaidu parece-me um pouco melhor. O Pepe e o Diogo Costa penso que estarão a 100% para irem a jogo", referiu o treinador.De referir ainda que os dragões receberam o apoio de alguns adeptos na chegada ao hotel onde vão pernoitar em Lisboa. Pinto da Costa, como é habitual nestas situações, viajou no autocarro com a equipa.Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel PortugalDefesas: Manafá, João Mário, Pepe, Marcano, Fábio Cardoso, David Carmo, Zaidu e WendellMédios: Grujic, Eustáquio, Uribe, Otávio, André Franco e Bernardo FolhaAvançados: Pepê, Galeno, Taremi, Gonçalo Borges, Namaso, Toni Martínez, Evanilson e Veron