FC Porto já ganhou 51,3 milhões de euros com a participação na Liga dos Campeões

O FC Porto já garantiu um total de 51,3 milhões de euros com a participação na Liga dos Campeões esta temporada. Os dragões viram, assim, o bolo europeu aumentar mais de sete milhões de euros até dezembro em comparação a igual período do ano passado, no qual registavam 44,1 milhões de euros.Esta diferença prende-se com o facto de os azuis e brancos terem garantido quatro vitórias e a passagem aos oitavos de final da prova, quando na temporada transata terminaram a fase de grupos em terceiro lugar e caíram para a Liga Europa.