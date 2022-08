FC Porto já prepara o clássico e com uma boa notícia para Sérgio Conceição

O FC Porto já prepara o clássico frente ao Sporting, agendado para este sábado, tendo voltado hoje aos trabalhos depois de um dia de folga. E Sérgio Conceição recebeu a boa notícia da disponibilidade física do médio Mateus Uribe, que já não consta do boletim clínico dos azuis e brancos, ao contrário do que sucedia na segunda-feira.Marko Grujic, por seu lado, que tinha feito apenas tratamento há dois dias, hoje passou a fazer também trabalho de ginásio. Wilson Manafá continua submetido a um plano de treino condicionado, ginásio e tratamento.O campeão nacional volta a treinar na manhã desta quinta-feira, no Olival.