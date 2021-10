FC Porto já prepara o dérbi e tem apenas uma baixa

Ainda a lamber as feridas da derrota com o Santa Clara, que afastou a equipa da final four da Allianz Cup logo na primeira ronda da fase de grupos, o FC Porto voltou esta quarta-feira aos treinos, tendo em vista a receção de sábado ao Boavista.





Wendell, em tratamento, é o único nome no boletim clínico e será a única baixa na equipa de Sérgio Conceição para o dérbi portuense, cujo pontapé de saída está marcado para as 17 horas.Tendo em conta esse próximo desafio, o FC Porto volta aos treinos na manhã de quinta-feira.