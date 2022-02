FC Porto já prepara receção ao Sporting com Diogo Costa no ginásio

Depois de um dia de folga, concedido após a vitória em Arouca, o FC Porto voltou ao trabalho, agora a pensar no jogo com o Sporting.Numa sessão matinal, Sérgio Conceição contou com praticamente todo o plantel, com exceção de Diogo Costa e Manafá.O guardião, de resto, é o único que pode recuperar para o clássico, havendo alguma expectativa nesse sentido. Recorde-se que o jovem guarda-redes gerou muita apreensão pela lesão que sofreu em Arouca, ao cair desamparado sobre as costas após choque com Abdoulaye. Saiu de maca, imobilizado e teve de ir ao hospital.O jogo com o Sporting é já esta sexta-feira, pelas 20h15.