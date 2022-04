FC Porto já vendeu 42 mil bilhetes para o jogo frente ao Portimonense

O FC Porto anunciou ao início da tarde desta quinta-feira que já estão vendidos 42 mil bilhetes para o jogo frente ao Portimonense, agendado para depois de amanhã (20h30), no Estádio do Dragão.Dessa forma, tudo leva a crer que a equipa de Sérgio Conceição vai contar com o apoio de um estádio que terá lotação esgotada, podendo ultrapassar a fasquia dos 48.350 adeptos que estiveram no jogo diante do Sporting para o campeonato.