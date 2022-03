FC Porto já vendeu todos os bilhetes para Lyon

O clube azul e branco anunciou esta quinta-feira que vendeu todos os bilhetes que tinha disponíveis para o Lyon-FC Porto. Note-se que os ingressos, cerca de 3 mil, foram colocados à venda ontem de manhã, pelo que esgotaram em pouco mais de 24 horas.Isso demonstra a confiança dos adeptos no apuramento para os quartos-de-final da Liga Europa, apesar da derrota com os franceses, no Dragão, por 1-0, na 1.ª mão dos oitavos da prova.O jogo em Lyon está marcado para a próxima quinta-feira, com início marcado para as 20 horas portuguesas.